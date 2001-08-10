"Единая Россия" организует серию мероприятий в год 80-летия Великой Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В числе мероприятий партии в годовщину Великой Победы – акции по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, героев СВО, всероссийский конкурс школьных музеев, благоустройство мемориалов и памятных мест.

Оргкомитет «Наша Победа» создал эффективные механизмы для широкого распространения объективной информации о ключевых событиях прошлого, об их значении для отечественной и мировой истории, что особенно актуально в объявленный президентом Год защитника Отечества и Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнул секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

«Мы даём старт Всероссийскому конкурсу музеев общеобразовательных организаций «Знать, чтобы помнить». В прошлом году его участниками стали 1400 музеев школ и вузов из 81 региона, имеющих экспозиции, посвящённые землякам – участникам специальной военной операции. Впервые в конкурсе приняли участие 50 высших учебных заведений. Победителями федерального этапа стали 90 музеев. В этом году рассчитываем на такое же активное и заинтересованное участие сельских и городских музеев школ, учреждений дополнительного образования, вузов», - сообщил Владимир Якушев. Призовой фонд для различных категорий победителей составит от 200 до 500 тысяч рублей.

По словам Владимира Якушева, одним из важнейших направлений работы оргкомитета «Наша Победа» является реализация инициативы президента Владимира Путина по присвоению почётного звания городов трудовой доблести.

«С 2020 года мы обрабатываем обращения от коллективов предприятий и инициативных групп жителей, организуем голосования в пользу городов-претендентов, помогаем с оформлением документов. 15 января президент поддержал предложение «Единой России» о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести» ещё семи городам. Это – Курган, Верхняя Пышма, Ишимбай, Миасс, Зеленодольск, Ленинск-Кузнецкий, Салехард. Таким образом, сейчас 70 городов носят это высокое звание. В ближайшее время вместе с жителями определим места размещения памятных стел. Для этого в штабах общественной поддержки «Единой России» будут организованы обсуждения, а также голосование в социальных сетях и на интернет-ресурсах», - отметил секретарь генсовета партии.

25 апреля по всей стране и в 80 странах мира «Единая Россия» проведёт международную акцию «Диктант Победы». Минобрнауки организует площадки международной акции «Единой России» «Диктант Победы» во всех университетах страны и их зарубежных филиалах. Впервые к написанию текста подключится Фонд «Защитники Отечества» - площадками для проведения станут региональные филиалы.

«В прошлом году диктант писали более двух миллионов человек на 30 тысячах площадок. Рассчитываю, что в этом году интерес к акции будет не меньше», — сказал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Также «Единая Россия» продолжит проводить традиционные патриотические акции и развивать новые форматы исторического просвещения.

«Партия весной инициирует традиционные акции «Пробег победы», «Письмо Герою», «Окна победы» и другие. Принципиально важно, чтобы эти мероприятия охватили самый широкий круг наших граждан, побудили их задуматься о значении Великой Отечественной войны в судьбе нашей страны, в судьбе Европы и мира», — заключил Сергей Нарышкин.

«Единая Россия» также продолжит выполнять поручение главы государства по формированию перечня и приведению в порядок объектов, связанных с подвигом фронта и тыла. Федеральный координатор партпроекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин добавил, что продолжатся акции «Звонок ветерану», «Бессмертный полк онлайн», «Парад у дома ветерана», адресные поздравления фронтовиков. Появятся и новые акции.

«В этом году, договорившись с социальной сетью ВКонтакте, мы хотим в каждом регионе сделать сообщества, посвящённые ветеранам. В них будут размещаться памятные фотографии из их жизни, новости», - рассказал Александр Сидякин.

Партия окажет содействие в создании в регионах муралов, посвящённых героям Великой Отечественной войны и СВО. Сейчас они появляются на фасадах отремонтированных по программе капремонта школ, детсадов и колледжей, напомнил Александр Сидякин.

Также «Единая Россия» в год 80-летия Победы организует автопробеги с ретроавтомобилями, фотовыставки, издание книг памяти о Героях России, выпуск месте с «Почтой России» новых почтовых марок, посвящённых «Городам трудовой доблести» и писателям-фронтовикам, сообщил он.

При поддержке «Единой России» планируется вовлечь в работу волонтёрского корпуса к 80-летию Великой Победы около 500 тысяч человек, в том числе, участников СВО, ставших депутатами от партии. Центры подготовки появились уже в каждом регионе и 20 странах мира.

В заключение Владимир Якушев заявил, что участие в памятных акциях «Единой России», которых будет много и на федеральном уровне, и в регионах, примут все институты партии.

«Необходимо обратить внимание, чтобы они качественно проходили не только в столице, но и в любой точке страны. Мы чествуем ветеранов. Тех, кто работали в тылу, в госпиталях. Конечно же, говорим об участниках других военных конфликтов, локальных войн, специальной военной операции. Все эти категории должны быть в обязательном порядке охвачены. Все мероприятия должны быть продуманы, проведены организованно, очень качественно, на высоком уровне. С одной стороны, мы говорим «спасибо» ветеранам, с другой - закладываем фундамент воспитания подрастающего поколения», - резюмировал секретарь генсовета «Единой России».

Напомним, 26 апреля 2024 года «Единая Россия» в шестой раз провела международную акцию «Диктант Победы». Исторический тест написали на более чем 28 тысячах площадок в России и 61 стране мира. Вопросы «Диктанта Победы» перевели на восемь языков: английский, французский, испанский, польский, сербский, монгольский, китайский и греческий. Онлайн-версию также адаптировали – она доступна на английском и китайском языках.

Акцию поддержали школы, вузы, структуры Росатома, Росгидромета, Роскосмос, Русское географическое общество, Почта России, промышленные корпорации. Задания в этом году посвятили 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

«Ежегодно лично участвую в этой акции и вижу растущий к ней интерес. «Диктант Победы» – это не только исторический диктант о событиях Великой Отечественной Войны, но и большая просветительская акция, эмоционально объединяющая поколения! Отвечая на вопросы, понимаешь глубину отечественной истории и культуры, осознаешь насколько историческая память российского народа пронизана событиями, которые произошли 80 лет назад», - поделилась министр образования Сахалинской области, координатор федерального партийного проекта в Сахалинской области Анастасия Киктева.