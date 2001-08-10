Сохранять беспристрастность, увольняя сотрудников, удается только 34% эйчаров в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Только 3 из 10 менеджеров по персоналу относятся к обязанности сообщать сотрудникам об увольнении как к одному из рабочих моментов. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из города.

В Южно-Сахалинске лишь 34% эйчаров удается сохранять беспристрастность в ситуациях, когда необходимо уволить сотрудника. 13% испытывают беспокойство, 10% — грусть. По 8% опрошенных охарактеризовали свое состояние в эти минуты как стыд, жалость, неприятные эмоции и чувство ответственности за судьбу покидающего компанию. Каждый двадцатый сопереживает увольняемому. 4% испытывают страх, столько же — чувство вины. Еще 3% обычно увольняют с облегчением, 1 из 100 — с ощущением правоты («Хороших работников не выгоняют!»).

Кадровые беседы с увольняемым эйчары предпочитают тщательно планировать (56% опрошенных): «Собираю документы-основания для увольнения, чтоб апеллировать фактами»; «Готовлю фактуру: результаты работы за определенный период, план встречи с аргументами»; «Рассматриваю несколько вариантов развития событий».

Как менеджеры по персоналу готовятся к разговору об увольнении: 43% составляют план беседы и продумывают диалог, 3 из 10 тщательно формулируют причины расставания, 23% подбирают законные обоснования, 19% просчитывает последствия для компании. 15% эйчаров прежде всего идут к коллегам и непосредственному руководителю увольняемого за отзывами, 9% собирают сведения о промахах в работе. Еще 6% стремятся уменьшить уровень стресса увольняемого (подбирают корректные формулировки, вспоминают о достижениях), 5% стараются помочь с дальнейшим трудоустройством. Еще 2% готовят беседу таким образом, чтобы сохранить лояльность увольняемого компании.

Время проведения: 15 декабря 2024 года — 31 января 2025 года