В Приморье и на Сахалине на экспорт оформлено 432 партии рыбопродукции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 27 января по 2 февраля Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора на территории Приморского края и Сахалинской области оформлено на экспорт 432 партии рыбы и морепродуктов общим весом 12 841,6 т, рассказали ТИА "Острова" в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

За отчетный период оформлено 133 ветеринарных сертификата формы 5i на отправляемую за рубеж дальневосточную продукцию водного промысла, из них на Сахалине – 19 сертификатов.

На вывозимые за рубеж партии водных биологических ресурсов оформлено 310 сертификатов здоровья, в том числе в Сахалинской области – 87. В Китай оформлено – 226 сертификатов, в Республику Корея – 83, во Вьетнам – 1.

Кроме того, оформлено 7 сертификатов формы 2 при импорте.



Должностными лицами отобрано 150 проб от подконтрольной продукции, в том числе по госзаданию – 27 проб, в рамках усиленного контроля – 4 пробы, в рамках мониторинга – 9 проб и по обращению владельцев продукции – 110 проб.