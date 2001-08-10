16:17, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Школы Южно-Сахалинска уходят 5 февраля на дистанционное обучение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Занятия второй смены во всех школах городского округа сокращаются в связи с ухудшением погодных условий, сообщает Telegram-канал "Официальный Южный".
Завтра, 5 февраля, занятия во всех школах городского округа в связи с погодными условиями пройдут в дистанционном режиме.
Детские сады продолжат работу в штатном режиме.
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