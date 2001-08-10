Южно-Сахалинск вошел в топ городов для командировок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Платформа Bronevik.com, входящая в экосистему МТС, проанализировала бронирования отелей, апартаментов и других объектов размещения для командированных сотрудников в 2024 году. Исследование показало, что россияне совершили на 30% больше деловых путешествий по стране, чем годом ранее.
По данным аналитиков, в 2024 году Южно-Сахалинск показал высокий темп прироста командированных гостей - плюс 49% по сравнению с 2023 годом. По этому показателю островная столица вошла в топ городов наиболее популярных у бизнес-путешественников. А лидером по приросту командированных стал Новый Уренгой, где бизнес-бронирования удвоились (+104%). Также заметно увеличилось количество командировок в Магнитогорск (+60%) и Москву (+56%).
Топ-10 городов по приросту бронирований туристического жилья для командировок в 2024 г.
(год к году)
1
Новый Уренгой
+104%
2
Магнитогорск
+60%
3
Москва
+56%
4
Нижний Новгород
+52%
5
Южно-Сахалинск
+49%
6
Махачкала
+45%
7
Санкт-Петербург
+44%
8
Адлер
+44%
9
Ханты-Мансийск
+41%
10
Уфа
+40%
Средний чек за проживание в командировках за год вырос на 17% до – до 5 000 рублей за ночь. Таким образом, жилье для деловых поездок дорожало несколько медленнее, чем для туристических (+20% год к году). Отели для командировок бронировали в среднем за девять дней до заезда, средняя продолжительность проживания составила 2-3 дня.
Более трети (36%) всех заказов для командировок были совершены с захватом выходных. Количество таких bleisure-путешествий (деловых поездок, совмещающих рабочие задачи и мини-отпуск) за год выросло на 34%. Средняя стоимость бронирования для них вдвое выше, чем для сугубо деловых поездок – 19 100 против 8 900 рублей.
Чаще всего деловые путешественники останавливались в отелях и мини-отелях (87% от всех бизнес-бронирований). При этом активнее всего рос интерес командированных гостей к размещению в апартаментах (+90% бронирований), хостелах (+82%) и апарт-отелях (+74%).
О Bronevik.com
Bronevik.com — российский отельный консолидатор с более 85 000 объектов размещения в 6 000 населенных пунктах. С каждым объектом компания работает напрямую, без посредников. С 2022 года входит в экосистему МТС.
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