Житель Амурской области создал из снега советский ЗИС

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Советский среднетоннажный автомобиль ЗИС-5 создал из снега житель амурской Константиновки. Над скульптурой легендарного грузовика Юрий Потапчук трудился почти три недели, доводя до идеала каждую мелочь, пишет ИА "Порт Амур".

"Мой отец на таком ЗИС служил в Японскую войну, а после трудился в деревне, - рассказал изданию "Заря Амура" Юрий Николаевич. - Я рожден в 1948 году и немного помню, как отец катал меня на таком автомобиле".

На создание грузовика ушло 18 дней, трудился амурчанин с 8 по 26 января по 5-6 часов день, а после переделывал и улучшал свой экспонат.

"Я сильно подкопал снег под машиной, и она начала заваливаться, - сетует пенсионер. - Пришлось переделывать борта у кузова и усиливать заднюю часть".

Завершающим штрихом работы стала юбилейная надпись на борту грузовика.

Фото: t.me/mauzaryaamura