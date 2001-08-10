Малый и средний бизнес наращивает участие в госзакупках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Объем закупок у компаний малого и среднего бизнеса (МСП) в 2024 году превысил KPI, заложенный в нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство», писали «Ведомости» со ссылкой на аналитический доклад «Корпорации МСП». За 11 месяцев объем закупок достиг 7,3 трлн рублей, тогда как годовой KPI закладывался на уровне 7,2 трлн рублей. По итогам года результат может быть еще выше. По итогам реализации профильного нацпроекта объем закупок более, чем в 2 раза, превысил показатели 2018 года.
Только в ВТБ в 2024 году клиенты среднего и малого бизнеса открыли на 20% больше специальных счетов для участия в госзакупках, чем годом ранее. Больше всего специальных счетов для участия в электронных закупках в 2024 году, по данным ВТБ, открыли предприниматели из сферы услуг, торговли, строительства, образования и ИТ. «Активность среднего и малого бизнеса в госзакупках сохраняется. Для предпринимателей это стабильный рынок сбыта товаров и услуг, поэтому мы упрощаем и ускоряем их работу с госзаказами», – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.
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