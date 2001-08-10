Чены поронайской организации пенсионеров встретились с депутатом Сахалинской областной думы фракции "Единая Россия"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В минувший четверг в библиотеке города Поронайска состоялась встреча членов поронайской местной организации пенсионеров с депутатом Сахалинской областной думы фракции «Единая Россия» Александром Радомским и вице-мэром Поронайского муниципального округа Сахалинской области Натальей Анисовой.
На протяжении почти 20 лет местная общественная организация пенсионеров, возглавляемая почетным гражданином Сахалинской области Людмилой Михайловной Черновой, занимается реализацией множества добрых дел для нашего города и района.
Как приятно осознавать, что рядом с нами живут такие неравнодушные и талантливые люди! В этой организации нашли свое призвание художники, рукодельницы, артисты и просто активные граждане, стремящиеся сделать жизнь в нашем районе лучше. В каждом их проекте чувствуется любовь к родному городу. Благодаря усилиям этих замечательных людей, мы стали свидетелями множеств прекрасных инициатив: выставки, мастер-классы, концерты и культурные мероприятия – все это объединяет нашу общину и наполняет её теплом и светом.
Людмила Михайловна — яркий пример активного долголетия. Она вдохновляет своих коллег и подопечных своим примером! В её энергичном руководстве организация справляется с любыми вызовами, а идеи активно реализуются. Им удается находить общий язык с местным руководством, привлекать внимание СМИ и развивать социальные инициативы.
В рамках обсуждения будущего развития нашего района гости встречи поделились амбициозными планами, которые направлены на улучшение качества жизни наших земляков.
Активная позиция наших общественников проявляется во множестве направлений, включая спорт, культуру, волонтерство, а также в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства общественных пространств. Эти темы не только важны для нашего района, но и требуют постоянного внимания и участия со стороны жителей.
- Ценность таких мероприятий неоценима для построения открытого и дружественного сообщества, где каждый чувствует свою важность и способен внести личный вклад в общее благо. Благодарю всех участников встречи, ведь благодаря их активной позиции мы делаем шаги к тому, чтобы наш район становился более комфортным для жизни. Все озвученные вопросы взяты мной на личный контроль. Глядя на наших пенсионеров, нельзя не согласиться с высказыванием: «Серебряный возраст – гордость России!», - отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Антон Карпуков.
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