Тихоокеанское
информационное агентство
4 Февраля 2025
Сейчас 04:26
99,94|102,49
В Сахалинской области ожидается прохождение циклона
17:11, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Сахалинской области ожидается прохождение циклона

В Сахалинской области ожидается прохождение циклона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По сообщению Сахалинского управления Росгидромета 4 февраля 2025 года на территории Холмского, Невельского, Долинского, Корсаковского, Анивского районов и городе Южно-Сахалинск,  прогнозируется сильный снег, на побережьях ветер 17-22 м/с, метель.

Также 4 февраля 2025 года на территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируются сильные осадки, ветер 20-25 м/с.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?