Сахалинцы могут получить стартовые номера на "Лыжню России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Открыта выдача стартовых номеров для участников XLIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России", рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Прийти и получить номер, а также пройти комиссию по допуску участников соревнований, можно ежедневно до 5 февраля с 10:00 до 19:00 часов, а также 6 февраля с 10:00 до 15:00 часов по адресам:
- г. Южно-Сахалинск, ул. А. М. Горького, 25А, ЛБК «Триумф» ГАУ ДО «СШОР зимних видов спорта»;
- с. Троицкое, ул. 32-А, административно-бытовой комплекс.
Регистрация на «Лыжню России» продолжается и доступна на сайте Госуслуги (дистанции: 500 м, 1 км, 5 км, 10 км). Чтобы оставить заявку необходимо зайти в личный кабинет и в строке поиска ввести название мероприятия «Лыжня России» и выбрать место участия. Записать на гонку можно не только себя, но и ребенка, причем сделать это можно одновременно.
Также приём заявок идёт на Яндекс.формах (дистанции 200 м, 500 м ОВЗ, 1 км ОВЗ).
Церемония открытия «Лыжни России» состоится на лыжной трассе села Троицкого в 11:30. Первые старты пройдут в 12:00. Награждение в 14:00.
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