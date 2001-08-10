Тихоокеанское
информационное агентство
4 Февраля 2025
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15:53, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы могут получить стартовые номера на "Лыжню России"

Сахалинцы могут получить стартовые номера на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открыта выдача стартовых номеров для участников XLIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России", рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Прийти и получить номер, а также пройти комиссию по допуску участников соревнований, можно ежедневно до 5 февраля с 10:00 до 19:00 часов, а также 6 февраля с 10:00 до 15:00 часов по адресам:

- г. Южно-Сахалинск, ул. А. М. Горького, 25А, ЛБК «Триумф» ГАУ ДО «СШОР зимних видов спорта»;

- с. Троицкое, ул. 32-А, административно-бытовой комплекс.

Регистрация на «Лыжню России» продолжается и доступна на сайте Госуслуги (дистанции: 500 м, 1 км, 5 км, 10 км). Чтобы оставить заявку необходимо зайти в личный кабинет и в строке поиска ввести название мероприятия «Лыжня России» и выбрать место участия. Записать на гонку можно не только себя, но и ребенка, причем сделать это можно одновременно.

Также приём заявок идёт на Яндекс.формах (дистанции 200 м, 500 м ОВЗ, 1 км ОВЗ).

Церемония открытия «Лыжни России» состоится на лыжной трассе села Троицкого в 11:30. Первые старты пройдут в 12:00. Награждение в 14:00.

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