Сахалинцы могут получить стартовые номера на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открыта выдача стартовых номеров для участников XLIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России", рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Прийти и получить номер, а также пройти комиссию по допуску участников соревнований, можно ежедневно до 5 февраля с 10:00 до 19:00 часов, а также 6 февраля с 10:00 до 15:00 часов по адресам:

- г. Южно-Сахалинск, ул. А. М. Горького, 25А, ЛБК «Триумф» ГАУ ДО «СШОР зимних видов спорта»;

- с. Троицкое, ул. 32-А, административно-бытовой комплекс.

Регистрация на «Лыжню России» продолжается и доступна на сайте Госуслуги (дистанции: 500 м, 1 км, 5 км, 10 км). Чтобы оставить заявку необходимо зайти в личный кабинет и в строке поиска ввести название мероприятия «Лыжня России» и выбрать место участия. Записать на гонку можно не только себя, но и ребенка, причем сделать это можно одновременно.

Также приём заявок идёт на Яндекс.формах (дистанции 200 м, 500 м ОВЗ, 1 км ОВЗ).

Церемония открытия «Лыжни России» состоится на лыжной трассе села Троицкого в 11:30. Первые старты пройдут в 12:00. Награждение в 14:00.