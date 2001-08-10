​В первом месяце года аэровокзал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Согласно производственным итогам, пассажирский трафик главной воздушной гавани региона в январе 2025 года составил 101 418 человек. Это на 10% больше показателей 2024-го, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

Увеличение потока пассажиров связано с запуском дополнительных прямых и транзитных рейсов на московском направлении – одном из самых популярных у островных путешественников, а также со стартом горнолыжного сезона на Сахалине. В этом году высокий период совпал с проведением Российско-Китайских молодёжных зимних игр, что тоже положительно сказалось на динамике пассажиропотока.

Кроме Москвы этой зимой сахалинцы чаще выбирали для полётов города Дальнего Востока – Хабаровск и Владивосток. Популярностью среди внутренних маршрутов пользовались Курильск, Южно-Курильск и Оха. Общее число обслуженных рейсов – 943. Этот показатель на 9% больше значения прошлого января.

«Этот год мы встретили с максимальным количеством сервисов для пассажиров, обновлённым парком техники, крепкой командой специалистов. Прирост показателей – закономерный результат нашей работы. Даже в тяжёлых условиях циклона мы продолжали обслуживать путешественников и прикладывали все усилия, чтобы принимать и отпускать рейсы без перебоев. Воздушная гавань уверенно набирает высоту по показателям и качеству услуг. Сбавлять темпы мы не планируем», - отметил заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Иван Лимаров.

Среди нововведений, что аэровокзальный комплекс запустил в январе: доставка спортивного инвентаря и оплата услуг на кассах через мобильные терминалы. Оба сервиса позволили сократить время обслуживания пассажиров и оптимизировать производственные процессы.