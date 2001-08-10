На Сахалине отметят День дипломатического работника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча, посвященная этому празднику, состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 10 февраля. Начало в 15.00. Гостями мероприятия станут представители Министерства иностранных дел Российской Федерации в городе Южно-Сахалинске: руководитель представительства Владимир Носов, третий секретарь Михаил Силачев и атташе Алексей Иванов, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Слушателям расскажут об истории дипломатии, успехах и талантливых представителях внешней политики государства. Они узнают о структуре МИД России, ее функциях и задачах на современном этапе, а также о требованиях к профессии дипломата. В рамках мероприятия будет проведена викторина «Что ты знаешь о дипломатии?» для закрепления полученных знаний.

Мероприятие дополнит книжная выставка «История дипломатии в документах и лицах», материалы которой, посвящены истории и развитию отечественной дипломатической деятельности.

Встреча пройдет в зале заседаний (1-й этаж СахОУНБ). Вход свободный.

Телефон для справок +7 (4242) 45-25-43.