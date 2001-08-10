Почта России назвала номинации конкурса "Лучший урок письма-2025"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Почта России назвала номинации ежегодного конкурса «Лучший урок письма – 2025», который посвящён 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, рассказали ТИА "Острова" в Почте России.
Почта России совместно с Министерством обороны Российской Федерации представили специальную номинацию «Есть такая профессия — Родину защищать». Ещё две значимые номинации — «Истории и легенды моей семьи» и «Письмо Василию Тёркину» — созданы при участии Союза писателей России. Совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова объявлена номинация «Моя малая родина».
Кроме того, в конкурсе есть номинации «Рецепты счастливой семьи», «Учитель! Перед именем твоим…», «Письма, которые не забываются». Отдельную номинацию Почта создала специально для педагогов, где они смогут представить лучшую методическую разработку проведения урока письма. Специально для детей почтовиков компания, сотрудничая с Профсоюзом работников связи России, создала номинацию «Я из династии почтовиков».
Конкурс «Лучший урок письма» стартовал 1 февраля и продлится до 9 октября 2025 г.
Ещё одна номинация приурочена к 54-му Международному молодежному конкурсу сочинений эпистолярного жанра. Эта номинация называется — «Представьте, что Вы — океан. Напишите кому-нибудь письмо, в котором объясните, почему и как люди должны заботиться о Вас». Конкурсные работы по этой номинации можно направить в оргкомитет до 10 апреля 2025 г.
В конкурсе могут принять участие школьники, студенты колледжей, кадетских корпусов, суворовских училищ, художественных студий и вузов, а также педагоги, руководители детских творческих объединений и молодежных общественных организаций. Жюри будет оценивать работы по таким критериям, как нестандартное решение темы, логика построения письма, эмоциональность, правила написания письма, стиль изложения. Авторы лучших творческих работ будут награждены дипломами и памятными подарками.
Основная цель конкурса — научить детей грамотно выражать свои мысли, содействовать развитию эпистолярного жанра, сконцентрировать внимание подрастающего поколения на ценностях родного языка, а также дать возможность педагогам разработать оригинальные методики для уроков письма и проявить свои профессиональные и творческие способности.
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