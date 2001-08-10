Тихоокеанское
информационное агентство
3 Февраля 2025
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Выход на лед у побережья Сахалина крайне опасен
11:04, | Новости общества Сахалина и Курил

Выход на лед у побережья Сахалина крайне опасен

Выход на лед у побережья Сахалина крайне опасен

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС» 3 февраля в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина располагается дрейфующий лед. Выходить на лед крайне опасно.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких.

Помните Ваша безопасность - Ваша ответственность!

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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