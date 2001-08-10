ВТБ исследовал кредитные привычки поколений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ проанализировал платежную дисциплину своих клиентов в разрезе поколений. По данным исследования, самыми ответственными заемщиками остаются бэби-бумеры, а поколение Х быстрее всех урегулирует просрочку.
Бэби-бумеры (1946-1964 г.р.):
Бэби-бумеры на протяжении нескольких лет остаются самыми ответственными банковскими заемщиками: по итогам 2024 года их доля в займах ВТБ составила 15%, а в просрочке банка – 10%. Также они являются одними из самых «быстрых» клиентов по урегулированию задолженности, закрывая беззалоговые кредиты в среднем за 14 дней. Несмотря на высокую дисциплинированность, они часто обращаются за процедурой банкротства: в общем портфеле просрочки бэби-бумеров на банкротство приходится 17%, это самый высокий показатель среди поколений. Это может быть связано с упрощенным механизмом внесудебного банкротства, который действует для клиентов старшего возраста.
Поколение Х (1965-1983 г.р.):
«Иксы» – самые активные покупатели, в прошлом году они оформили 43% всех займов в ВТБ. Как и бэби-бумеры, они проявляют высокую степень платежной дисциплины – по итогам 2024 года их доля в портфеле просрочки ВТБ на 4% меньше, чем в займах. Несмотря на это, клиенты поколения Х, как и бэби-бумеры, часто обращаются за банкротством – их доля в задолженности составляет 13%. При этом поколение Х является одним из лучших плательщиков беззалоговых кредитов и быстрее всех закрывает просрочку – за 12 дней.
Миллениалы (1984-2000 г.р.):
Миллениалы, как и «иксы», считаются одним из наиболее экономически активных поколений и могут брать кредиты на дорогостоящие покупки. Вместе с тем они чаще допускают задолженность по ежемесячным платежам. По данным 2024 года, при доле в займах ВТБ в 40% их доля в портфеле просрочки банка составляет 43%. Миллениалы обращаются за банкротством реже, чем «иксы» и бэби-бумеры, за прошлый год их доля составила 10% от общей просрочки. Задолженность по беззалоговым кредитам миллениалы закрывают дольше, чем поколение Х и бэби-бумеры – за 16 дней.
Зумеры (2001-2010 г.р.):
Доля зумеров в портфеле общей просрочки банка растет, хоть и остается незначительной: за прошлый год она увеличилась с 3% до 7%. Эта тенденция связана с тем, что молодые люди начинают брать кредиты и пользоваться кредитными картами – они все чаще берут 2 и более кредита в разных банках. К тому же зумеры дольше всех закрывают свою просроченную задолженность по беззалоговым кредитам – до 20 дней. Однако клиенты этого поколения меньше остальных прибегают к банкротству – всего 1% от всей просрочки.
Отдельно стоит отметить, что за последние 4 года доля женщин среди заемщиков увеличилась с 44% до 47%. При этом они показывают лучшую финансовую дисциплину, чем мужчины: среди должников доля женщин составляет 40%.
«Из результатов исследования видно, что чем старше наши клиенты, тем они более ответственны в своей платежной дисциплине. Но практика показывает, что более молодые клиенты с течением времени также научатся эффективно управлять своими финансами. Реагируя на эти тенденции, мы разрабатываем новые решения для поддержки заемщиков разного возраста. В целом клиенты ВТБ ответственно подходят к выполнению своих обязательств, и наша задача – помогать представителям любого поколения, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Только за прошлый год благодаря нашим программам мы помогли почти 1,7 млн заемщиков выйти из просрочки и восстановить регулярные платежи по кредитам», – прокомментировал руководитель департамента финансового урегулирования – вице-президент ВТБ Евгений Новиков.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:12 Сегодня Сахалинская область заняла 64 место в рейтинге регионов России по перспективности для трудоустройства
08:59 Сегодня У берегов Курил произошло землетрясение
09:40 Сегодня На Сахалине внедряются инновационные устройства для диагностики аккумуляторов на электроподстанциях
09:44 Сегодня Сахалинская хоккейная команда "Кристалл" встретится дома с новокузнецким "Металлургом"
10:08 24 Января Прокурор Сахалинской области проведёт приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей Корсаковского района
10:17 24 Января В Долинске неадекватный мужчина, угрожая ножом, пытался забрать ребенка из детского сада
15:12 27 Января В южных районах Сахалина ожидается сильная метель
11:07 24 Января В Адо-Тымово потушили пожар в котельной
18:00 9 Января На Сахалине задержан молодой человек с наркотиками
13:21 2 Января Аэровокзал "Южно-Сахалинск" усовершенствовал зимние сервисы к разгару горнолыжного сезона
13:27 2 Января На Сахалине военнослужащие ВВО покатали детей на танке в рамках акции "Елка желаний"
11:39 20 Января На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
Выбор редакции
- 13:52 Сегодня На Сахалине подвели итоги "XXVIII Чеховских чтений"
- 10:21 Вчера Сахалинские тхэквондисты завоевали 76 медалей на дальневосточных соревнованиях
- 10:37 29 Января Сахалинские каратисты завоевали 17 медалей всероссийских соревнований
- 09:51 28 Января Жителям Южно-Сахалинска расскажут об археологических раскопках на Урупе
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?