Тихоокеанское
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18:21, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске состоится единый день приемов участников СВО и членов их семей

В Южно-Сахалинске состоится единый день приемов участников СВО и членов их семей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

07 февраля 2025 года Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» при участии депутатов всех уровней, сенаторов Российской Федерации, аппарата уполномоченного по правам человека в Сахалинской области, министерства земельных и имущественных отношений Сахалинской области, управления жилищной политики администрации Южно-Сахалинска, ассоциации юристов России, АНО «Центр обеспечения жильем»  проводит единый день приемов участников СВО и членов их семей по жилищным и земельным вопросам.

Прием граждан будет проводиться 07 февраля 2025 года с 10-00 до 12-00 часов в региональной общественной приемной по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д.40/1 (штаб общественной поддержки Сахалинской области), тел. 500-090.

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