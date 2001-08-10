Тихоокеанское
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17:12, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине пройдет неделя приемов граждан по вопросам социальной поддержки

На Сахалине пройдет неделя приемов граждан по вопросам социальной поддержки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Неделя приемов граждан по вопросам социальной поддержки пройдет с 03 по 07 февраля 2025 года в региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Д. А. Медведева. В приемах примут участие депутаты всех уровней от партии "Единая Россия", региональные органы исполнительной власти в сфере социальной защиты населения, а также представители организаций-партнеров: фонда пенсионного и социального страхования РФ, аппарата уполномоченного по правам человека, уполномоченный по правам ребенка.

03 февраля с 12 до 13 часов - Социальные выплаты в 2025 году: виды, кому положены, как получить. При участии министерства социальной защиты, отделения фонда пенсионного и социального страхования и аппарата уполномоченного по правам человека.

04 февраля с 12 до 13 часов - Обеспечение санаторно-курортными путевками граждан. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. При участии министерства социальной защиты и отделение фонда пенсионного и социального страхования.

05 февраля с 12 до 13 часов - порядок оформления несовершеннолетних на реабилитацию в стационарное отделение ГБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Преодоление". При участии министерства социальной защиты, министерства здравоохранения, аппарата уполномоченного по правам ребенка.

06 февраля с 12 до 13 часов - меры социальной поддержки и льготы многодетным семьям, малоимущим семьям, семьям с детьми. При участии министерства социальной защиты и аппарата уполномоченного по правам ребенка.

07 февраля с 12 до 13 часов - круглый стол по жилищным вопросам: государственная поддержка молодых семей на улучшение жилищных условий, прием документов, консультации, оформление ипотеки. При участии министерства социальной защиты, представителей администрации Южно-Сахалинска, МКУ "Управление жилищной политики" и аппарата уполномоченного по правам человека.

Приемы пройдут по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д.40/1 (Штаб общественной поддержки партии "Единая Россия"), телефон для справок: +7(4242)500-090.

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