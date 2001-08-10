На Сахалине пройдет неделя приемов граждан по вопросам социальной поддержки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Неделя приемов граждан по вопросам социальной поддержки пройдет с 03 по 07 февраля 2025 года в региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Д. А. Медведева. В приемах примут участие депутаты всех уровней от партии "Единая Россия", региональные органы исполнительной власти в сфере социальной защиты населения, а также представители организаций-партнеров: фонда пенсионного и социального страхования РФ, аппарата уполномоченного по правам человека, уполномоченный по правам ребенка.
03 февраля с 12 до 13 часов - Социальные выплаты в 2025 году: виды, кому положены, как получить. При участии министерства социальной защиты, отделения фонда пенсионного и социального страхования и аппарата уполномоченного по правам человека.
04 февраля с 12 до 13 часов - Обеспечение санаторно-курортными путевками граждан. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. При участии министерства социальной защиты и отделение фонда пенсионного и социального страхования.
05 февраля с 12 до 13 часов - порядок оформления несовершеннолетних на реабилитацию в стационарное отделение ГБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Преодоление". При участии министерства социальной защиты, министерства здравоохранения, аппарата уполномоченного по правам ребенка.
06 февраля с 12 до 13 часов - меры социальной поддержки и льготы многодетным семьям, малоимущим семьям, семьям с детьми. При участии министерства социальной защиты и аппарата уполномоченного по правам ребенка.
07 февраля с 12 до 13 часов - круглый стол по жилищным вопросам: государственная поддержка молодых семей на улучшение жилищных условий, прием документов, консультации, оформление ипотеки. При участии министерства социальной защиты, представителей администрации Южно-Сахалинска, МКУ "Управление жилищной политики" и аппарата уполномоченного по правам человека.
Приемы пройдут по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д.40/1 (Штаб общественной поддержки партии "Единая Россия"), телефон для справок: +7(4242)500-090.
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