42% жителей Южно-Сахалинска смогли найти баланс между работой и личной жизнью
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Женщинам чаще удается соблюдать баланс между работой и личной жизни, а у мужчин на первом плане чаще работа. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные граждане из города.
У 42% южносахалинцев получилось найти баланс между работой и личной жизнью, 41% больше внимания уделяет работе, 6% — личной жизни. Женщины чаще мужчин уверяют, что им удается соблюдать work-life balance. Каждый второй в возрасте до 35 лет удачно совмещает работу и личные дела; у тех, кто старше, это получается реже.
Работе уделяют больше внимания мужчины. Чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, вынуждены активно трудиться горожане в возрасте от 35 до 45 лет (45%). Приоритет отдают работе и те, кто зарабатывает больше 100 тыс. руб. в месяц (48%), граждане с меньшим доходом чаще делают акцент на личной жизни или уверяют, что находятся в балансе.
Для некоторых респондентов проблема поиска баланса не стоит: «Найди любимое дело, и работать не придётся никогда». Те, кто вынужден трудиться больше, чем хотелось бы, предлагают такое решение: «Нужно законодательно сделать 4-х дневную рабочую неделю — и будет баланс».
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Время проведения:18—29 января 2025 года
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