Военнослужащие на Сахалине учились метать наступательные гранаты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) выполнили метание наступательных боевых гранат РГД-5, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Под руководством опытных офицеров в ходе занятий по боевой подготовке военнослужащие по контракту и призыву вне зависимости от своей воинской должности выполнили норматив по метанию боевой гранатой.

Перед практическим выполнением упражнения каждый военнослужащий сдал зачёт на знание требований безопасности и порядок метания гранаты. После этого военнослужащие выполнили броски учебных гранат РГД-5, отрабатывая при этом точность и дальность.

В дальнейшем военнослужащим предстояло выполнить данный норматив с применением боевых наступательных гранат РГД-5.

По условиям выполнения упражнения гранатой поражались ростовые мишени, имитирующие живую силу противника, и укрытия в виде окопов, расположенные на удалении до 25 метров.