Тихоокеанское
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14:05, | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине учились метать наступательные гранаты

Военнослужащие на Сахалине учились метать наступательные гранаты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) выполнили метание наступательных боевых гранат РГД-5, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Под руководством опытных офицеров в ходе занятий по боевой подготовке военнослужащие по контракту и призыву вне зависимости от своей воинской должности выполнили норматив по метанию боевой гранатой.

Перед практическим выполнением упражнения каждый военнослужащий сдал зачёт на знание требований безопасности и порядок метания гранаты. После этого военнослужащие выполнили броски учебных гранат РГД-5, отрабатывая при этом точность и дальность.

В дальнейшем военнослужащим предстояло выполнить данный норматив с применением боевых наступательных гранат РГД-5.

По условиям выполнения упражнения гранатой поражались ростовые мишени, имитирующие живую силу противника, и укрытия в виде окопов, расположенные на удалении до 25 метров.

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