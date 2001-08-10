Аэровокзал "Южно-Сахалинск" стал участником национального проекта "Производительность труда"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Главная воздушная гавань области подписала соответствующие соглашения с островным министерством по эффективному управлению регионом и Региональным центром компетенций. При поддержке ведомств руководство комплекса планирует оптимизировать производственные процессы и улучшить качество услуг, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.
Чтобы оптимизировать работу аэровокзала была внедрена производственная система. Она нацелена на постоянное совершенствование и управление проектами. Сотрудники воздушной гавани используют такие инструменты, как кайдзен, стандартизация, 5S и рациональное использование пространства, чтобы обеспечить качественное обслуживание пассажиров. Ежегодно реализуют проекты, направленные на повышение эффективности операционной деятельности.
«Команда аэровокзала делает всё возможное, чтобы не упустить из вида ни одного пассажира, учесть потребности каждого и оказать ту или иную услугу на высшем уровне. Уверен, участие в национальном проекте позволит нам взглянуть на работу с другого ракурса, облегчить труд людей и сделать его более эффективным. Для нас это, в первую очередь, значит то, что воздушная гавань сможет обслуживать больше путешественников, самолётов и грузов. Прирост показателей обеспечит устойчивое развитие предприятия, города и региона», - прокомментировал заместитель генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Иван Лимаров.
Осваивать новые инструменты специалисты комплекса будут вместе с консультантом от Регионального центра компетенций. Курировать сотрудников авиагавани он будет первые полгода. Сначала эксперт поможет найти и устранить такие потери, как переизбыток в движениях, долгое ожидание, лишняя обработка. После – внедрить производственный контроль, повысить загрузку персонала и техники, снизить дистанцию между процессами.
«Аэровокзал «Южно-Сахалинск» обладает большим потенциалом повышения эффективности производственных процессов, который в полной мере можно реализовать, став участником национального проекта. Авиатерминал – это сложная система, где оптимизировать процессы крайне важно для того, чтобы добиться высокой производительности. Применение методик бережливого производства и наша экспертная поддержка поможет достичь значительных результатов», - отметила руководитель Регионального центра компетенций Елена Часникова.
Сегодня к национальному проекту «Производительность труда» присоединились 53 компании Сахалинской области. Транспортный сектор представляют 11 организаций. Команды регулярно проводят встречи и семинары, обмениваются опытом, изучают новые практики. Аэровокзал «Южно-Сахалинск» также станет постоянным участником конференций и мастер-классов.
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