Больше четверти автовладельцев Сахалина предпочитают агрессивный стиль вождения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Автомобильный сайт Дром провел опрос, в результате которого выяснилось, что среди водителей Сахалина 27% предпочитают агрессивный стиль. Этот показатель ниже, чем при опросе, проведенном 13 лет назад — тогда 33,3% опрошенных выбрали такой вариант ответа, рассказали ТИА "Острова" в Дроме.
Среди дальневосточников агрессивную езду больше всего любят в Якутии — этот вариант ответа выбрали 32% водителей и на Камчатке и Бурятии — по 30% опрошенных. Четвертое место по быстрой езде у Хабаровского края — 29%, на пятом месте Сахалин — 27% водителей региона ответили, что любят агрессивный стиль вождения. Медленный и спокойный стиль вождения чаще выбирали водители Амурской области (76%) и Забайкалья (75%).
Также агрессивный стиль вождения предпочитают 27% водителей России. Большинство (73%) автовладельцев страны ездят по дорогам спокойно. За 13 лет россияне стали больше любить спокойную поездку. В 2011 году отвечая на вопрос про любимый стиль вождения агрессивный выбрали более 36% опрошенных, а спокойный — 64%.
Автовладельцы в комментариях отмечают, что у них «уверенный стиль вождения». Как написал один из участников опроса и с ним согласилось 470 респондентов: «Смотрю по дорожной ситуации». Были автолюбители, кто в комментариях с юмором подходил к ответам и писал «Как понять ты спокойно стоишь в пробке, или агрессивно стоишь?»
Также водители отмечали, что стиль вождения зависит от автомобиля и от дороги. «На одной машине можно спокойно, на другой так и тянет позажигать», — написал автолюбитель. Другой отметил: «Агрессивные только успевают в магазин колесный бегать. Летом асфальт такой, что все агрессивные до первой ямы. А зимой снег чистить забывают, так что куда ты со своей агрессией из колеи денешься. В общем ездим спокойно, но в душе капец какие агрессивные на состояние дорог, стоимость бензина и транспортного налога».
В пятерку регионов России, где водители предпочитают «погонять» входят водителей Воронежской области (37%), Татарстана (36%), Якутии (32%), Югры и Ростовской области — по 31% автовладельцев выбрали этот вариант ответа.
Спокойный стиль вождения больше предпочитают 77% водителей Нижегородской области, а также Краснодарского края, Амурской и Московской области — по 76%. В Забайкалье и Башкирии автовладельцы также предпочитают спокойную езду — 75% водителей выбрали этот вариант ответов.
Всероссийский опрос проводился с 11 по 18 ноября 2024 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие почти 12 тысяч человек.
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