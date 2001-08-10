На Сахалине вдвое вырос спрос на российские сервисы для бизнес-коммуникаций

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ — Платформа для бизнес-коммуникаций МТС Линк, входящая в цифровую экосистему МТС, зафиксировала рост спроса на российские сервисы для бизнес-коммуникаций среди сахалинского бизнеса. В 2024 году количество компаний, внедривших отечественные решения в свою работу, выросло в два раза по сравнению с 2023 годом. Чаще всего такие сервисы выбирали образовательные учреждения и государственные организации.

По данным аналитиков МТС Линк, лидерами по использованию сервисов для онлайн-конференций в 2024 году стали крупные образовательные учреждения Сахалина. На втором месте оказался госсектор, третье место разделили ритейл и услуги для бизнеса. Замыкают пятерку наиболее активных пользователей учреждения из сферы финансов и здравоохранения.

Чаще всего сахалинские компании используют МТС Линк для встреч и вебинаров. Так, за год их количество выросло в 3,5 раза. В 2024 году наметилась также тенденция на внедрение новых возможностей платформы - выросла популярность серивисов «Чаты» и «Доски». Наибольший период деловой активности в формате онлайн-конференций на Сахалине фиксируется с 10 утра до часу ночи. При этом, самое активное время дня - с 17 до 18 часов, что объясняется активным взаимодействием с коллегами и партнерами в других часовых поясах.

«Платформа МТС Линк постоянно развивается и предлагает пользователям новые возможности. Так, трендом 2024 года стало использование функций на основе искусственного интеллекта. Спеди них - включение замены или размытия фона, автоматическая расшифровка и шумоподавление. При этом, помимо помощи в решении важных бизнес-задач, МТС Линк предоставляет возможность безопасно хранить и обрабатывать данные сотрудников и клиентов, и имеет высокий уровень защищенности», – отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.