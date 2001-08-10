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На Сахалине внедряются инновационные устройства для диагностики аккумуляторов на электроподстанциях

На Сахалине внедряются инновационные устройства для диагностики аккумуляторов на электроподстанциях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО «Сахалинэнерго» внедрило новое отечественное устройство для комплексной проверки аккумуляторных батарей (АБ) на электроподстанциях, разработанное в рамках собственных научно-исследовательских работ. Это инновационное решение позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

Аккумуляторные батареи играют ключевую роль в обеспечении бесперебойного электроснабжения, выступая в качестве резервных источников постоянного тока на подстанциях. Для надежной работы батареи должны сохранять свою паспортную емкость в течение всего срока службы. Однако, на практике отдельные элементы батареи могут терять свою емкость, что влияет на общую производительность всей батареи. Для выявления таких элементов и определения фактической емкости батареи необходимы периодические проверки.

Ранее эти проверки требовали отключения оборудования, что создавало неудобства для потребителей. Для решения этой проблемы Сахалинэнерго заключило договор с ООО «МИГ» на разработку устройства, которое позволяет проводить комплексную диагностику батарей без прерывания электроснабжения. Разработка запатентована Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Новое устройство измеряет внутреннее сопротивление постоянным и переменным током, рассчитывает емкость на основании этих данных, восстанавливает характеристики АБ с помощью тренировочных циклов заряда-разряда, оценивает остаточный ресурс и диагностирует различные типы батарей (свинцовые, щелочные и литий-ионные).

В настоящее время Сахалинэнерго приступило к тестированию аккумуляторов с помощью нового устройства и проводит обучение персонала для работы с ним. Это позволит компании оперативно выявлять и устранять потенциальные проблемы, обеспечивая надежную работу энергосистемы.

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