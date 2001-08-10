На Сахалине внедряются инновационные устройства для диагностики аккумуляторов на электроподстанциях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО «Сахалинэнерго» внедрило новое отечественное устройство для комплексной проверки аккумуляторных батарей (АБ) на электроподстанциях, разработанное в рамках собственных научно-исследовательских работ. Это инновационное решение позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

Аккумуляторные батареи играют ключевую роль в обеспечении бесперебойного электроснабжения, выступая в качестве резервных источников постоянного тока на подстанциях. Для надежной работы батареи должны сохранять свою паспортную емкость в течение всего срока службы. Однако, на практике отдельные элементы батареи могут терять свою емкость, что влияет на общую производительность всей батареи. Для выявления таких элементов и определения фактической емкости батареи необходимы периодические проверки.

Ранее эти проверки требовали отключения оборудования, что создавало неудобства для потребителей. Для решения этой проблемы Сахалинэнерго заключило договор с ООО «МИГ» на разработку устройства, которое позволяет проводить комплексную диагностику батарей без прерывания электроснабжения. Разработка запатентована Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Новое устройство измеряет внутреннее сопротивление постоянным и переменным током, рассчитывает емкость на основании этих данных, восстанавливает характеристики АБ с помощью тренировочных циклов заряда-разряда, оценивает остаточный ресурс и диагностирует различные типы батарей (свинцовые, щелочные и литий-ионные).

В настоящее время Сахалинэнерго приступило к тестированию аккумуляторов с помощью нового устройства и проводит обучение персонала для работы с ним. Это позволит компании оперативно выявлять и устранять потенциальные проблемы, обеспечивая надежную работу энергосистемы.