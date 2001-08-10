На Сахалине внедряются инновационные устройства для диагностики аккумуляторов на электроподстанциях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ПАО «Сахалинэнерго» внедрило новое отечественное устройство для комплексной проверки аккумуляторных батарей (АБ) на электроподстанциях, разработанное в рамках собственных научно-исследовательских работ. Это инновационное решение позволит повысить надежность электроснабжения потребителей, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.
Аккумуляторные батареи играют ключевую роль в обеспечении бесперебойного электроснабжения, выступая в качестве резервных источников постоянного тока на подстанциях. Для надежной работы батареи должны сохранять свою паспортную емкость в течение всего срока службы. Однако, на практике отдельные элементы батареи могут терять свою емкость, что влияет на общую производительность всей батареи. Для выявления таких элементов и определения фактической емкости батареи необходимы периодические проверки.
Ранее эти проверки требовали отключения оборудования, что создавало неудобства для потребителей. Для решения этой проблемы Сахалинэнерго заключило договор с ООО «МИГ» на разработку устройства, которое позволяет проводить комплексную диагностику батарей без прерывания электроснабжения. Разработка запатентована Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
Новое устройство измеряет внутреннее сопротивление постоянным и переменным током, рассчитывает емкость на основании этих данных, восстанавливает характеристики АБ с помощью тренировочных циклов заряда-разряда, оценивает остаточный ресурс и диагностирует различные типы батарей (свинцовые, щелочные и литий-ионные).
В настоящее время Сахалинэнерго приступило к тестированию аккумуляторов с помощью нового устройства и проводит обучение персонала для работы с ним. Это позволит компании оперативно выявлять и устранять потенциальные проблемы, обеспечивая надежную работу энергосистемы.
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