Сахалинская область заняла 64 место в рейтинге регионов России по перспективности для трудоустройства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, представили результаты Рейтинга регионов страны по перспективности трудоустройства на начало первого квартала 2025 года. В первую тройку вошли Амурская область, Республика Татарстан и Республика Башкортостан.
В основу методологии Рейтинга регионов легли шесть ключевых параметров: hh.индекс (соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке), медианная предлагаемая зарплата по данным hh.ru, прожиточный минимум для трудоспособного населения по данным Росстат, доля резюме со статусом «Не готов к переезду» и со статусом «Хочу переехать» по данным hh.ru, уровень безработицы по данным Росстат. Данные рейтинга обновляются каждый квартал.
Лидером Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в начале 1 квартала 2025 года стала Амурская область, набравшая 77,40 балла. Причем Амурская область удерживает первое место в рейтинге уже третий квартал подряд. На втором месте — Республика Татарстан (77,30 балла), на третьем — Республика Башкортостан (76,53 балла).
Сахалинская область на 1 квартал 2025 вышла на 64-е место среди российских регионов по перспективности трудоустройства, набрав 69,06 балла и сохранив свои позиции по результатам предыдущих замеров в 4 квартале 2024 года. На одну активную вакансию в Сахалинской области, согласно данным hh.ru за последние три месяца, приходится 4,4 резюме, что говорит об умеренной конкуренции за рабочие места. Медиана предлагаемой зарплаты составляет 85 400 руб., при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения более чем в три раза ниже — 22 907 руб. Среди соискателей региона 77,7% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду, и только 1,5%, наоборот, хотели бы уехать.
Москва традиционно оказалась во второй половине рейтинга, заняв 66 место (68,76 балла), за год столица потеряла одну позицию. В городе наблюдается более высокая, чем в большинстве других регионов, конкуренция за рабочие места — 5,5 резюме на вакансию. А вот соотношение медианной заработной платы и прожиточного минимума довольно низкое — 100 000 руб. к 25 879 руб.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:12 Сегодня Сахалинская область заняла 64 место в рейтинге регионов России по перспективности для трудоустройства
08:59 Сегодня У берегов Курил произошло землетрясение
09:40 Сегодня На Сахалине внедряются инновационные устройства для диагностики аккумуляторов на электроподстанциях
09:44 Сегодня Сахалинская хоккейная команда "Кристалл" встретится дома с новокузнецким "Металлургом"
10:08 24 Января Прокурор Сахалинской области проведёт приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей Корсаковского района
10:17 24 Января В Долинске неадекватный мужчина, угрожая ножом, пытался забрать ребенка из детского сада
15:12 27 Января В южных районах Сахалина ожидается сильная метель
11:07 24 Января В Адо-Тымово потушили пожар в котельной
18:00 9 Января На Сахалине задержан молодой человек с наркотиками
13:21 2 Января Аэровокзал "Южно-Сахалинск" усовершенствовал зимние сервисы к разгару горнолыжного сезона
13:27 2 Января На Сахалине военнослужащие ВВО покатали детей на танке в рамках акции "Елка желаний"
11:39 20 Января На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
Выбор редакции
- 10:21 Вчера Сахалинские тхэквондисты завоевали 76 медалей на дальневосточных соревнованиях
- 10:37 29 Января Сахалинские каратисты завоевали 17 медалей всероссийских соревнований
- 09:51 28 Января Жителям Южно-Сахалинска расскажут об археологических раскопках на Урупе
- 12:31 27 Января Сахалинцев приглашают на ретро-концерт
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?