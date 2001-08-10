Сахалинская область заняла 64 место в рейтинге регионов России по перспективности для трудоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, представили результаты Рейтинга регионов страны по перспективности трудоустройства на начало первого квартала 2025 года. В первую тройку вошли Амурская область, Республика Татарстан и Республика Башкортостан.

В основу методологии Рейтинга регионов легли шесть ключевых параметров: hh.индекс (соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке), медианная предлагаемая зарплата по данным hh.ru, прожиточный минимум для трудоспособного населения по данным Росстат, доля резюме со статусом «Не готов к переезду» и со статусом «Хочу переехать» по данным hh.ru, уровень безработицы по данным Росстат. Данные рейтинга обновляются каждый квартал.

Лидером Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в начале 1 квартала 2025 года стала Амурская область, набравшая 77,40 балла. Причем Амурская область удерживает первое место в рейтинге уже третий квартал подряд. На втором месте — Республика Татарстан (77,30 балла), на третьем — Республика Башкортостан (76,53 балла).

Сахалинская область на 1 квартал 2025 вышла на 64-е место среди российских регионов по перспективности трудоустройства, набрав 69,06 балла и сохранив свои позиции по результатам предыдущих замеров в 4 квартале 2024 года. На одну активную вакансию в Сахалинской области, согласно данным hh.ru за последние три месяца, приходится 4,4 резюме, что говорит об умеренной конкуренции за рабочие места. Медиана предлагаемой зарплаты составляет 85 400 руб., при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения более чем в три раза ниже — 22 907 руб. Среди соискателей региона 77,7% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду, и только 1,5%, наоборот, хотели бы уехать.

Москва традиционно оказалась во второй половине рейтинга, заняв 66 место (68,76 балла), за год столица потеряла одну позицию. В городе наблюдается более высокая, чем в большинстве других регионов, конкуренция за рабочие места — 5,5 резюме на вакансию. А вот соотношение медианной заработной платы и прожиточного минимума довольно низкое — 100 000 руб. к 25 879 руб.