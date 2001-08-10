Тихоокеанское
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У берегов Курил произошло землетрясение
08:59, | Новости общества Сахалина и Курил

У берегов Курил произошло землетрясение

У берегов Курил произошло землетрясение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

У берегов Курил ранним утром 31 января произошло землетрясение. Подземный толчок произошёл недалеко от села Рейдово, магнитуда составила 4,1, пишет astv.ru.

 На сейсмостанции "Южно-Сахалинск" сообщили, что землетрясение зарегистрировали в координатах 44. 9 северной широты и 149. 6 восточной долготы. Глубина - 42 км.

"Эпицентр находился в 128 километре восточнее села Рейдово", - отметили сейсмологи.

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