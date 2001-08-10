Тихоокеанское
информационное агентство
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17:47, | Новости общества Сахалина и Курил

В рамках проекта "Единой России" "Старшее поколение" состоялся фестиваль "Созвездие"

В рамках проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом фестивале соединились таланты и стремления семи танцевальных групп, где каждый участник, представляющий старшее поколение, смог продемонстрировать свои навыки и вдохновение.

В зале царила атмосфера дружбы и уважения, а участники, уверенно исполняя свои танцы, наглядно демонстрировали, что возраст — это всего лишь цифры.

В рамках мероприятия руководителю танцевального коллектива «Багира» Наливкиной Людмиле было вручено благодарственное письмо за ее активное участие в развитии танцевального движения, а также за вдохновение, которое она приносит своим ученикам. Фестиваль «Созвездие» стал символом единства, поддержки и яркого творческого стремления старшего поколения, показывая, что танец способен объединять сердца и дарить радость в любом возрасте.

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