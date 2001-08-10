В ВТБ появятся розничные переводы в страны Африки, Латинской Америки и ЮВА
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня в банке уже доступны более 100 направлений, которые охватывают большинство стран мира. ВТБ активно развивает собственную систему розничных трансграничных переводов в национальных валютах: скоро банк запустит переводы в несколько новых стран. Об этом рассказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
«Розничные клиенты наращивают интерес к международным переводам, что стимулирует постоянное развитие технологии международных расчетов. Сегодня такие «финансовые мосты» открыты для розничных клиентов ВТБ больше чем в половину стран мира. В этом году мы продолжим расширение географии трансграничных расчетов: появятся переводы в страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Активно будем расширять сервис оплаты по QR-коду и запустим входящие переводы из-за рубежа для россиян», - отметил Георгий Горшков.
В первом квартале ВТБ запустит в новых дружественных странах сервис оплаты по QR-коду. Услуга значительно повысит удобство расчетов для клиентов банка за границей. Сейчас она доступна в Таджикистане. Кроме того, банк планирует интегрировать функцию входящих трансграничных переводов, которая позволит розничным клиентам ВТБ в России получать средства из-за рубежа. Нововведение станет особенно актуальным в странах СНГ.
За 2024 год розничные клиенты ВТБ совершили 2,1 млн переводов в валютах дружественных стран, что в 6 раз превосходит показатель 2023 года. Объем операций превысил 50,5 млрд рублей. Наибольшую долю в количестве и объеме занимают переводы в Таджикистан, следом идут Китай, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан. По оценкам ВТБ, в 2025 году объем трансграничных переводов розничных клиентов банка превысит 240 млрд рублей. Сегодня в зависимости от направлений розничные клиенты могут в ВТБ Онлайн совершать переводы по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными.
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