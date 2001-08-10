Аэровокзал "Южно-Сахалинск" внедряет цифровые технологии в обслуживание маломобильных пассажиров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты главной воздушной гавани региона изучили, как правильно обслуживать пассажиров на международных авиалиниях. Лекционные занятия для персонала провели сотрудники Сахалинской таможни, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.
На встречах эксперты подробно разобрали нормативные акты и внутренние технологии, что регулируют взаимодействие команды аэровокзала и государственных контрольных органов. Так, во время курса агенты и диспетчеры службы организации перевозок рассмотрели порядок посадки и высадки пассажиров, движения по перрону, оформления и снятия багажа. Особое внимание лекторы уделили действиям во внештатных ситуациях, к примеру, когда кому-то из путешественников стало плохо или кто-то прибыл на рейс с опозданием.
Кроме теоретических занятий для сотрудников аэровокзала подготовили встречи в формате обсуждений. На них участники курса могли задать интересующие их вопросы и проконсультироваться со специалистами таможни относительно конкретных сложных случаев. По итогам программы обучения агенты и диспетчеры сдали зачёты.
«Одна из ключевых задач курса: изучить схему взаимодействия между службами аэровокзала и государственными контрольными органами. Для нас важно работать слаженно, находиться в постоянном контакте и чётко понимать роли каждого специалиста. Это позволяет нам избежать недопонимания и суматохи, которая в авиации недопустима. Так мы обеспечиваем пассажиров качественным сервисом и дарим им приятные воспоминания о путешествиях. Это – наш приоритет», - подчеркнул директор по производству АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Данила Коновалов.
В планах аэровокзального комплекса – перевести рейсы международного сектора в новый терминал. Строительная готовность помещений сегодня составляет 100%. Руководство уверено: перевод позволит обслуживать больше перелётов и пассажиров на зарубежных маршрутах. В первую очередь – по направлениям в города Китая.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:55 Сегодня Сколько берет управляющая компания за сдачу квартиры посуточно
15:51 Сегодня На Сахалине должностное лицо заплатило 5 миллионов рублей за не оказанные услуги
08:59 Сегодня За гибель подростка-лыжника на Камчатке осужден директор спортшколы
09:57 Сегодня Прокуратура проверит качество построенного в Шахтерске жилья
10:08 24 Января Прокурор Сахалинской области проведёт приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей Корсаковского района
10:17 24 Января В Долинске неадекватный мужчина, угрожая ножом, пытался забрать ребенка из детского сада
10:47 23 Января Отделение СФР по Сахалинской области приглашает жителей на прием
15:12 27 Января В южных районах Сахалина ожидается сильная метель
18:00 9 Января На Сахалине задержан молодой человек с наркотиками
13:21 2 Января Аэровокзал "Южно-Сахалинск" усовершенствовал зимние сервисы к разгару горнолыжного сезона
13:27 2 Января На Сахалине военнослужащие ВВО покатали детей на танке в рамках акции "Елка желаний"
11:39 20 Января На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
Выбор редакции
- 10:21 Сегодня Сахалинские тхэквондисты завоевали 76 медалей на дальневосточных соревнованиях
- 10:37 Вчера Сахалинские каратисты завоевали 17 медалей всероссийских соревнований
- 09:51 28 Января Жителям Южно-Сахалинска расскажут об археологических раскопках на Урупе
- 12:31 27 Января Сахалинцев приглашают на ретро-концерт
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?