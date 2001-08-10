Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты главной воздушной гавани региона изучили, как правильно обслуживать пассажиров на международных авиалиниях. Лекционные занятия для персонала провели сотрудники Сахалинской таможни, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

На встречах эксперты подробно разобрали нормативные акты и внутренние технологии, что регулируют взаимодействие команды аэровокзала и государственных контрольных органов. Так, во время курса агенты и диспетчеры службы организации перевозок рассмотрели порядок посадки и высадки пассажиров, движения по перрону, оформления и снятия багажа. Особое внимание лекторы уделили действиям во внештатных ситуациях, к примеру, когда кому-то из путешественников стало плохо или кто-то прибыл на рейс с опозданием.

Кроме теоретических занятий для сотрудников аэровокзала подготовили встречи в формате обсуждений. На них участники курса могли задать интересующие их вопросы и проконсультироваться со специалистами таможни относительно конкретных сложных случаев. По итогам программы обучения агенты и диспетчеры сдали зачёты.

«Одна из ключевых задач курса: изучить схему взаимодействия между службами аэровокзала и государственными контрольными органами. Для нас важно работать слаженно, находиться в постоянном контакте и чётко понимать роли каждого специалиста. Это позволяет нам избежать недопонимания и суматохи, которая в авиации недопустима. Так мы обеспечиваем пассажиров качественным сервисом и дарим им приятные воспоминания о путешествиях. Это – наш приоритет», - подчеркнул директор по производству АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Данила Коновалов.

В планах аэровокзального комплекса – перевести рейсы международного сектора в новый терминал. Строительная готовность помещений сегодня составляет 100%. Руководство уверено: перевод позволит обслуживать больше перелётов и пассажиров на зарубежных маршрутах. В первую очередь – по направлениям в города Китая.