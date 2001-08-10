Тихоокеанское
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14:33, | Новости общества Сахалина и Курил

Аэровокзал "Южно-Сахалинск" внедряет цифровые технологии в обслуживание маломобильных пассажиров

Аэровокзал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты главной воздушной гавани региона изучили, как правильно обслуживать пассажиров на международных авиалиниях. Лекционные занятия для персонала провели сотрудники Сахалинской таможни, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

На встречах эксперты подробно разобрали нормативные акты и внутренние технологии, что регулируют взаимодействие команды аэровокзала и государственных контрольных органов. Так, во время курса агенты и диспетчеры службы организации перевозок рассмотрели порядок посадки и высадки пассажиров, движения по перрону, оформления и снятия багажа. Особое внимание лекторы уделили действиям во внештатных ситуациях, к примеру, когда кому-то из путешественников стало плохо или кто-то прибыл на рейс с опозданием.

Кроме теоретических занятий для сотрудников аэровокзала подготовили встречи в формате обсуждений. На них участники курса могли задать интересующие их вопросы и проконсультироваться со специалистами таможни относительно конкретных сложных случаев. По итогам программы обучения агенты и диспетчеры сдали зачёты.

«Одна из ключевых задач курса: изучить схему взаимодействия между службами аэровокзала и государственными контрольными органами. Для нас важно работать слаженно, находиться в постоянном контакте и чётко понимать роли каждого специалиста. Это позволяет нам избежать недопонимания и суматохи, которая в авиации недопустима. Так мы обеспечиваем пассажиров качественным сервисом и дарим им приятные воспоминания о путешествиях. Это – наш приоритет», - подчеркнул директор по производству АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Данила Коновалов.

В планах аэровокзального комплекса – перевести рейсы международного сектора в новый терминал. Строительная готовность помещений сегодня составляет 100%. Руководство уверено: перевод позволит обслуживать больше перелётов и пассажиров на зарубежных маршрутах. В первую очередь – по направлениям в города Китая.

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