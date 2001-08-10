На Сахалине снайперы осваивают тактику ведения боя в лесном массиве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине снайперы армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) осваивают тактику ведения боя в лесном массиве, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе проведения занятий на общевойсковом полигоне «Троицкий» снайперы обучаются оборудованию ложных позиций, скрытному передвижению на местности, а также изучают, как правильно маскировать основную боевую позицию.

Основной задачей занятий является освоение снайперами тактики видения боя в лесном массиве на командный состав условного противника. Действуют военнослужащие в составе снайперских пар, совершая при этом скрытые переходы по заснеженной местности.

После выполнения учебно-боевой задачи, поражения заданных целей, снайперы скрытно уходят в лесной массив.

Занятия проводят опытные снайперы-инструкторы - участники специальной военной операции.