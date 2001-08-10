Более шести тысяч сахалинок получили деньги по родовым сертификатам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2024 году Отделение Социального фонда России по Сахалинской области оплатило услуги по родовым сертификатам для 6,5 тысяч женщин и 3,8 тысяч новорождённых. На процедуры, связанные с беременностью и рождением детей, перечислено в общей сложности более 34 миллионов рублей, рассказали ТИА "Острова" в ОСФР.

Родовой сертификат позволяет беременной женщине выбрать клинику, где она будет наблюдаться и рожать. Получить его можно на любом сроке беременности. Документ формируется при первом посещении в женской консультации или в роддоме. Его также может оформить детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры малыша.

Раньше женщине нужно было представлять в медицинское учреждение бумажный бланк. Теперь этого не требуется, все необходимые сведения передаются между учреждениями при межведомственном взаимодействии: например, данные о постановке на учет в женской консультации, о том, что роды приняты успешно и оказаны услуги по наблюдению за ребенком в первый год жизни.

Переход на электронный формат значительно упростил для медиков процедуру заполнения родового сертификата, а для женщин отменил необходимость носить с собой бумажный документ.

Получить консультацию специалистов Отделения Социального фонда России по Сахалинской области можно по телефону единого контакт-центра взаимодействия с гражданами – 8 800 100 0001 (звонок бесплатный).