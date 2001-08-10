68% жителей Южно-Сахалинска - за запрет рекламы услуг тарологов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Инициатива о запрете рекламы услуг гадалок и тарологов нашла поддержку в российском обществе. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Южно-Сахалинска.



Рекламу услуг гадалок и тарологов могут запретить в России — такой законопроект уже внесен в Государственную Думу. 68% южносахалинцев поддерживают инициативу: 48% хотели бы запрета на рекламу, еще 20% считают, что запрет должен касаться не только рекламы, но и деятельности подобных «специалистов»: «Это противоречит моим религиозным убеждениям»; «Они все мошенники, только разводят на деньги». Каждый восьмой участник опроса (12%) — против инициативы.



Мужчины чаще женщин негативно настроены к коммерческим практикам тарологов: 76% представителей сильного пола против рекламы и/или самих услуг (среди женщин — 61%). Среди горожан в возрасте от 35 до 44 лет сторонников больше, чем среди тех, кто моложе, и тех, кто старше (75%). Респонденты с доходом от 100 тыс. руб. в месяц против рекламы услуг тарологов и гадальных практик выступали чаще тех, кто зарабатывает меньше (79%).



Среди не доверяющих гадалкам 53% — за запрет рекламы услуг, еще 23% требуют и сами услуги объявить незаконными. Любопытно, что с ними солидарны 3 из 10 верящих в гадания, их доводы: «Настоящих специалистов в этом деле мало, в большинстве случаев это просто шарлатаны».

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Время проведения: 24—27 января 2025 года