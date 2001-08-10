МТС запустила LTE в окрестностях самой знаменитой бухты Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фото: МТС
Южно-Сахалинск, РФ — Цифровая экосистема МТС сообщает о запуске сети LTE в селе Тихое Макаровского района. Благодаря обновлению телеком-оборудования местные жители и многочисленные туристы получили доступ к современным цифровым сервисам на скорости до 70 Мбит/с.
Сеть LTE покрывает территорию села, железнодорожную станцию, а также участок федеральной трассы А-393 Южно-Сахалинск - Оха. Теперь местные жители могут дистанционно получать медицинскую помощь и образование, пользоваться государственными сервисами, банковскими приложениями, через интернет общаться с родственниками и друзьями. Высокоскоростной интернет МТС позволит также оставаться на связи автомобилистам, следующим из столицы на север острова.
Село Тихое находится на берегу одноименной реки, в 70 километрах от города Макаров. До 1945 года оно принадлежало японскому губернаторству Карафуто и называлось Тикахоро. Несмотря на небольшой размер, Тихое является важным логистическим и туристическим направлением Сахалина. На территории села расположена станция Тихая Дальневосточной железной дороги, а в 4 километрах - одна из самых живописных бухт восточного побережья Сахалина - бухта Тихая. В теплое время года Тихая привлекает большое количество туристов, особенно популярна она у сёрфингистов. Также на берегу можно найти уникальный янтарь — сахалинит.
«Интерес туристов к Сахалину продолжает расти - по итогам 2024 года остров вошел в двадцатку самых популярных российских регионов. И в первую очередь Сахалинская область привлекает гостей своей неповторимой природой. Мы с помощью возможностей нашей цифровой экосистемы создаем более комфортные условия для путешественников. Поэтому продолжаем активно развивать и обновлять сеть даже в небольших населенных пунктах Сахалинской области. Нам важно, чтобы сахалинцы и туристы чувствовали себя комфортно, и несмотря на удаленность локаций, могли пользоваться современными цифровыми сервисами в любой точке острова», — рассказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
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