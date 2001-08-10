Пожарные спасли 8 человек из горящего жилого дома в Троицком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28 января в 04:46 в диспетчерскую службу Анивского пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Троицкое, на улице Матросова д. 23, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ.

Пожарные ПСЧ № 52 прибыли на место в 04:50. К этому моменту горела квартира на 3-м этаже жилого дома на площади 6 квадратных метров. На лестничной клетке наблюдалось сильное задымление, возникла угроза жизни жителям соседних квартир.

Пожар локализовали в 05:05, а в 06:38 полностью ликвидировали. В тушении были задействовано 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Работало 2 звена ГДЗС.

Спасено 8 человек, пострадавших и погибших нет, причины пожара устанавливаются.