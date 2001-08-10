Девять тысяч жителей Сахалина в январе решили

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали резюме, открытые или обновленные в январе в Сахалинской области. Оказалось, что начать 2025 год с поиска новой работы решили более 9,1 тысяч местных жителей.

По данным hh.ru, с 1 по 28 января 2025 года было открыто или обновлено более 9,1 тысячи резюме. Медиана зарплатных ожиданий соискателей в этот период составила 89,2 тыс. рублей.

Лидерами по стремлению сменить работу в начале года стали менеджеры по продажам — на них приходится 3% январских новых или обновленных резюме (анализ проведен по 174 профессиональным ролям). На втором месте оказались администраторы (2,5%), на третьем — водители (2,4%). Также в первую десятку специалистов, решивших начать 2025 год с поиска работы, вошли руководители проектов (1,9%), бухгалтеры (1,8%), менеджеры по работе с партнерами, программисты, разработчики (по 1,7%), упаковщики, комплектовщики (1,6%), секретари, помощники руководителя, ассистенты, продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (по 1,4%).

Мужчин среди тех, кто решил начать год с поиска новой работы, чуть меньше, чем женщин — 49% против 51%. С точки зрения возраста наиболее склонными к смене работы в первые недели января оказались соискатели 35–44 лет (24% резюме) и 25–34 лет (23%). Все остальные возрастные категории заметно отстают: по 14% резюме приходится на 18–24-летних и на 45–54-летних соискателей, 4% — на соискателей от 55 лет, 1% — на соискателей до 18 лет.