На Сахалине бригады энергетиков находятся в режиме повышенной готовности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

46 аварийно-восстановительных и оперативно-выездных бригад ПАО «Сахалинэнерго» в составе 184 человек и 74 единиц техники продолжают находиться в режиме повышенной готовности, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

В настоящее время электрические сети выдерживают натиск непогоды. Были зафиксированы сбои в работе ряда ЛЭП 0,4 – 10 кВ, которые были оперативно устранены.

Энергокомпания напоминает, что узнать о плановых и неплановых работах на ЛЭП можно на сайте филиала «Распределительные сети». Также здесь можно оставить заявку о нарушении электроснабжения или отправить на номер телефона +7-903-767-60-16 сообщение следующего характера: населенный пункт, улица, номер дома, характер повреждения. Например: Южно-Сахалинск, Ленина, 105, нет света (нет фазы или низкое напряжение). Обращение поступит оператору, и он включит адрес в график ремонтных работ. Ответ должен поступить в течение 30 минут.