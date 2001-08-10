На Сахалине выросли онлайн-продажи сим-карт
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области аналитики фиксируют повышение спроса на услугу удаленной продажи SIM-карт операторов и мобильных банков. За прошедший год их доля в общих продажах достигла 14%, сообщает ИАА TelecomDaily. При этом, 79% опрошенных высказались за дистанционный вариант покупки новой SIM-карты. Из них 48% выбрали бы доставку курьером, а 31% - полностью бесконтактное получение SIM-карты. Только 21% предпочитают очное получение в точке продаж.
По количеству онлайн подключений лидирует МТС (31% контрактов), на втором месте – «МегаФон» (27%), на третьем – T2 (16%). У «Билайна» — 14%, у MVNO «Т-Мобайл» — 7%. Эта сеть лидирует среди виртуальных операторов, так как вся работа построена на дистанционном обслуживании. Как отмечается в исследовании, у банковских MNVO удаленные продажи — основной способ реализации SIM. Это связано с наличием у банков собственной системы идентификации пользователей.
Наиболее удобным способом удалённой регистрации 65% респондентов считают мобильное приложение оператора связи, ещё 31% — сайт оператора связи. В прошлом году появился еще один способ купить SIM-карту - в мессенджере Telegram. Такую услугу запустил МТС. Пользователи могут выбрать онлайн не только тариф, но и красивый номер, процесс покупки занимает около пяти минут.
Также стало известно, как долго абоненты в среднем пользуются услугами своего оператора – более восьми лет, а перенос номера (MNP) имеет ограниченный спрос. Лишь 4% респондентов за минувший год перешли в другую сеть при помощи MNP. При этом, если бы респондент покупал свою первую SIM-карту (впервые подключался к услугам мобильной̆ связи), то, по результатам опроса, он скорее выбрал бы МТС — 29% или же Т2 — 23%. За «Билайн», «МегаФон» и «Ростелеком» высказались по 10% за каждого.
Методика исследования
В опросе приняли участие 1150 российских респондентов, которые в течение последнего года покупали SIM дистанционно.
Опрос методом онлайн-анкетирования проводился с 14 по 20 октября 2024 года. Система отбора пользователей̆ в панели соответствовала международным профессиональным нормам и стандартам ESOMAR в области интернет-исследований.
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