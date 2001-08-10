Размер первой в своей жизни зарплаты помнят 65% жителей Южно-Сахалинск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

65% жителей Южно-Сахалинска помнят, какую сумму получили в свою первую в жизни зарплату. Женщины чаще мужчин отмечают этот момент. С возрастом подобные детали забываются: среди респондентов до 35 лет помнят сумму первого заработка 71%, среди горожан старше 45 лет — 55%.

На что же тратят первую зарплату? Оказалось, что чаще всего — на предметы гардероба (16%) и продукты (13%). По 12% респондентов рассказали, что израсходовали деньги на семейные нужды и покупку техники. 11% отдали заработок родителям или второй половине. 9% потратили деньги на подарки родным и любимым, 6% — на оплату коммунальных услуг, еще 5% — на себя. По 3% рассказали, что первая зарплата ушла на путешествия и накопления. По 2% тратили деньги на обучение, сладости и угощения, покупку телефона и раздачу долгов. Еще 1% поделились воспоминаниями, как отметили первую получку с друзьями. Кто-то купил с первой зарплаты велосипед, кто-то — часы или духи, кто-то отдал на благотворительность.

Женщины чаще мужчин тратили первую получку на наряды, бытовые нужды и обучение. Они также чаще передавали деньги родителям или мужу. Мужчины же чаще расходовали на продукты, технику и раздачу долгов.

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Время проведения: 14—23 января 2025 года