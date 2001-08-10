На Сахалин в 2024 году пришлось меньше всего DDoS-атак

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ — Компания RED Security проанализировала кибератаки на российские компании за прошедший год. Выяснилось, что чаще всего они приходились на центральные регионы России. Меньше всего цифровой агрессии досталось Дальнему Востоку, в том числе Сахалинской области.

Лидером по числу DDoS-атак на веб-ресурсы компаний Дальневосточного региона стал Владивосток - на него пришлось 74,1% всего объема атак на ресурсы ДВФО. При этом, дальневосточные регионы оказались меньше других подвержены атакам киберпреступников - доля ДВФО в общем количестве кибертак в четвертом квартале составила 4,3%. Чаще всего в 2024 году злоумышленники атаковали организации Центрального федерального округа.

Наиболее интенсивный прирост объема DDoS-атак продемонстрировала сфера услуг, начиная с организаций сферы развлечений и туризма и заканчивая направлениями аналитики и бухгалтерского учета. Так, в декабре число атак на сайты организаций этой сферы выросло в 2,9 раза по сравнению с октябрем. В целом динамичный рост атак этого типа наблюдался в сфере услуг ежеквартально в течение всего 2024 года.

Сравнимый по интенсивности прирост DDoS-атак (в 2,1 раза в декабре к октябрю) зафиксирован и в отношении интернет-ресурсов медицинских организаций. При этом в остальных отраслях, в том числе в традиционных лидерах по числу DDоS-атак – ИТ и телеком, промышленности, финансах и ТЭК, в декабре произошло снижение числа подобных инцидентов по отношению к октябрю.

«Рост объема атак типа «отказ в обслуживании» на сферу услуг в конце четвертого квартала объясняется сезонным повышением востребованности этой сферы у широких слоев населения. В преддверии новогодних праздников резко возрастает спрос на развлекательные услуги, люди массово бронируют отдых, поэтому недоступность ресурсов туристических и развлекательных сервисов в результате DDoS-атак в этот период особенно заметна. В то же время становятся более привлекательными для злоумышленников и те направления сферы услуг, на которые в конце года ложится основная нагрузка по подведению итогов, формированию отчетности и т.п. – бухгалтерия, аналитические сервисы и т.п. Соответственно, в этот период мы наблюдаем и рост интереса к сервису защиты от DDoS-атак со стороны компаний этих сфер», – отмечает технический руководитель направления защиты от DDoS-атак компании RED Security Дмитрий Монахов.

О компании RED Security

RED Security – открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса. Портфель RED Security включает сервисы центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC, сервисы по защите от DDoS-атак (Anti-DDoS) и атак на веб-приложения (WAF), сервисы шифрования каналов связи по ГОСТ (ГОСТ VPN), многофакторной аутентификации (MFA) и повышения киберграмотности пользователей (Security Awareness). RED Security также ведет разработку собственных решений в области сетевой безопасности.