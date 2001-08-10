Инфляция в декабре 2024 на Сахалине ускорилась
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В декабре годовая инфляция в Сахалинской области ускорилась и составила 7,2% после 6,4% в ноябре. Подорожали некоторые продукты, в том числе мясо и рыба. Также ускорился годовой рост цен на ряд непродовольственных товаров и услуг. Среди основных причин — рост расходов производителей и поставщиков товаров на оплату труда, коммунальные услуги и логистику, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России..
Из-за увеличения тарифов на морские перевозки и ослабления рубля в конце прошлого года на фоне стабильно высокого спроса подорожали зарубежные товары, ввозимые в регион. В частности, в декабре цены на холодильники, стиральные машины, электроплиты и пылесосы росли быстрее в годовом выражении.
«Высокая инфляция — индикатор того, что рост спроса опережает возможности увеличения предложения товаров и услуг. Задача денежно-кредитной политики — достичь равновесия с помощью ключевой ставки. От нее зависят ставки по банковским вкладам и кредитам. Высокие ставки делают вклады выгоднее, а кредиты дороже, в результате кредитование замедляется и растут сбережения. Таким образом достигается баланс между ростом спроса и предложения, что приводит к замедлению инфляции», — отметил заместитель управляющего Отделением Банка России по Сахалинской области Иван Когут.
По данным мониторинга Банка России, на отдельных рынках товаров и услуг уже наблюдаются признаки охлаждения спроса. Например, автодилеры сообщают о снижении объема продаж в IV квартале прошлого года, в том числе из-за высоких ставок по автокредитам. Снижение спроса повлияло на динамику цен иномарок. По данным Росстата, в декабре 2024 года по сравнению с ноябрем цены в регионе на иномарки в среднем стали ниже.
Годовая инфляция в Сахалинской области остается ниже общероссийского и дальневосточного уровней. По прогнозу, денежно-кредитная политика Банка России обеспечит снижение инфляции в стране к 4% в 2026 году и ее стабилизацию на цели в дальнейшем.
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