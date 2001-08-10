Тихоокеанское
информационное агентство
29 Января 2025
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12:50, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Еще один участок дороги на Сахалине закрыт для движения транспорта

Еще один участок дороги на Сахалине закрыт для движения транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничено движение общественного транспорта на автодороге Лиственничное - Охотское с 0 по 18 км. На участке – метель, видимость менее 100 м, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Прекращена работа автобусов на маршруте:

174 Южно-Сахалинск – Охотское.

Информация о снятии ограничений будет опубликована дополнительно.

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