Тихоокеанское
информационное агентство
29 Января 2025
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10:41, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Из-за метели на юге Сахалина ограничено движение автотранспорта

Из-за метели на юге Сахалина ограничено движение автотранспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничено движение общественного транспорта на автодороге Троицкое – Новотроицкое с 0 по 6 км. На участке – метель, видимость менее 100 м, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Прекращена работа автобусов на маршрутах:

- 117 Южно-Сахалинск – Новотроицкое;

- 118 Южно-Сахалинск – ЖК «Зелёная планета»;

- 222 Южно-Сахалинск – Троицкое.

Информация о снятии ограничений будет опубликована дополнительно.

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