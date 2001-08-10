10:41, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Из-за метели на юге Сахалина ограничено движение автотранспорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ограничено движение общественного транспорта на автодороге Троицкое – Новотроицкое с 0 по 6 км. На участке – метель, видимость менее 100 м, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
Прекращена работа автобусов на маршрутах:
- 117 Южно-Сахалинск – Новотроицкое;
- 118 Южно-Сахалинск – ЖК «Зелёная планета»;
- 222 Южно-Сахалинск – Троицкое.
Информация о снятии ограничений будет опубликована дополнительно.
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Новости общества Сахалина и Курил
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