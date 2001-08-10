Ветераны СВО из Сахалинской области могут пройти санаторно-курортное лечение и реабилитацию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции и завершившие правоотношения с силовыми ведомствами (уволенные, демобилизованные и т.д.), имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию, расскахали ТИА "Острова" в СФР.
Отделение СФР по Сахалинской области обеспечит персональное сопровождение участника специальной военной операции (СВО) на протяжении всего процесса лечения. Длительность реабилитации устанавливается в соответствии с медицинскими показаниями, санаторно-курортного лечения — до 21 дня. Пройти санаторно-курортное лечение можно раз в год.
При направлении в реабилитационные центры будут учитываться данные медико-социальной экспертизы о состоянии здоровья ветерана. Если ранее он не проходил освидетельствование и не имеет инвалидности, в реабилитационном центре проведут диагностику и самостоятельно назначат курс лечения. Участники СВО со званием Героя России или инвалидностью первой группы получат право на внеочередное направление на лечение в реабилитационные центры Соцфонда.
Для повышения доступности услуг по реабилитации и санаторно-курортному лечению для ветеранов спецоперации предусматривается компенсация затрат на проезд до реабилитационного центра и обратно. Для возмещения расходов на дорогу ветерану необходимо подать заявление и приложить к нему документы, подтверждающие проезд. Это может быть практически любой вид транспорта, включая поезд, самолет, водный транспорт, автобус или личный автомобиль.
Подать заявление на лечение в реабилитационных центрах Соцфонда можно в любой клиентской службе Отделения Социального фонда России по Сахалинской области. Решение по заявлению специалисты принимают в течение двух рабочих дней и на следующий день после этого сообщают о результатах заявителю.
С информацией обо всех Центрах реабилитации Социального фонда России можно на сайте СФР.
Если у вас остались вопросы, вы можете получить консультации по номеру единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 и в клиентских службах ОСФР по Сахалинской .
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