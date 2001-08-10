Сахалинские бойцы получили квалифицированную юридическую помощь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" состоялся единый день приемов для участников СВО и их семей. На мероприятии присутствовали руководитель региональной общественной приемной партии Татьяна Рудакова, руководитель штаба общественной поддержки Денис Раздобреев, представители ассоциации юристов Российской Федерации в Сахалинской области, сотрудники государственного бюджетного юридического бюро, аппарата уполномоченного по правам человека Сахалинской области и комитета семей воинов Отечества.

Сахалинцы обращались по широкому спектру вопросов, которые касались получения выплат и льгот участникам СВО и членам их семей, восстановления документов, исполнительного производства и принятия наследства. Жители областного центра также обращались по вопросам трудоустройства инвалидов и участников СВО.

- В приемную партии поступает большое количество обращений, и мы видим, как важна помощь нашим бойцам и их семьям в вопросах, связанных с реализацией их прав и мерами поддержки. Детально разбираемся в каждой ситуации и стараемся оказать помощь максимально оперативно», – отметила Татьяна Рудакова. - Сегодня многие бойцы нуждаются в консультациях по восстановлению документов и получению выплат. Как правило, часть вопросов можно решить с помощью консультации, другие требуют взаимодействия с различными ведомствами. К каждому обратившемуся - индивидуальный подход. Наша задача – помочь каждому".

Единые дни приемов наших защитников и их семей будут проводиться ежемесячно на площадках общественных приемных «Единой России». Они будут посвящены отдельным тематикам – консультации по юридическим, жилищным и земельным вопросам, по вопросам, связанным с получением выплат, соцподдержки и т.д.