Сахалинские бойцы получили квалифицированную юридическую помощь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" состоялся единый день приемов для участников СВО и их семей. На мероприятии присутствовали руководитель региональной общественной приемной партии Татьяна Рудакова, руководитель штаба общественной поддержки Денис Раздобреев, представители ассоциации юристов Российской Федерации в Сахалинской области, сотрудники государственного бюджетного юридического бюро, аппарата уполномоченного по правам человека Сахалинской области и комитета семей воинов Отечества.
Сахалинцы обращались по широкому спектру вопросов, которые касались получения выплат и льгот участникам СВО и членам их семей, восстановления документов, исполнительного производства и принятия наследства. Жители областного центра также обращались по вопросам трудоустройства инвалидов и участников СВО.
- В приемную партии поступает большое количество обращений, и мы видим, как важна помощь нашим бойцам и их семьям в вопросах, связанных с реализацией их прав и мерами поддержки. Детально разбираемся в каждой ситуации и стараемся оказать помощь максимально оперативно», – отметила Татьяна Рудакова. - Сегодня многие бойцы нуждаются в консультациях по восстановлению документов и получению выплат. Как правило, часть вопросов можно решить с помощью консультации, другие требуют взаимодействия с различными ведомствами. К каждому обратившемуся - индивидуальный подход. Наша задача – помочь каждому".
Единые дни приемов наших защитников и их семей будут проводиться ежемесячно на площадках общественных приемных «Единой России». Они будут посвящены отдельным тематикам – консультации по юридическим, жилищным и земельным вопросам, по вопросам, связанным с получением выплат, соцподдержки и т.д.
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