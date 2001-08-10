Все объекты водоснабжения и водоотведения Южно-Сахалинска переведены в повышенный режим готовности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По прогнозам синоптиков к югу острова со стороны Тихого океана приближается мощный циклон. Неблагоприятные погодные условия ожидаются с 27 по 31 января, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

«РВК-Сахалин» готов к прохождению непогоды – мобилизованы все ресурсы, подготовлен необходимый запас топлива и реагентов. На объектах компании предусмотрены резервные источники энергоснабжения, подготовлен график дежурств и ответственные по направлениям.

«Работа водоканала как предприятия жизнеобеспечения всегда организована так, чтобы обеспечивать город чистой питьевой водой и водоотведением. Все плановые мероприятия производятся в полном объеме независимо от погодных условий. В настоящий момент компания готова к возникновению нештатных ситуаций», - отметил генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский.