Тихоокеанское
информационное агентство
28 Января 2025
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В южных районах Сахалина ожидается сильная метель
15:53, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Все объекты водоснабжения и водоотведения Южно-Сахалинска переведены в повышенный режим готовности

Все объекты водоснабжения и водоотведения Южно-Сахалинска переведены в повышенный режим готовности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По прогнозам синоптиков к югу острова со стороны Тихого океана приближается мощный циклон. Неблагоприятные погодные условия ожидаются с 27 по 31 января, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

«РВК-Сахалин» готов к прохождению непогоды – мобилизованы все ресурсы, подготовлен необходимый запас топлива и реагентов. На объектах компании предусмотрены резервные источники энергоснабжения, подготовлен график дежурств и ответственные по направлениям.

«Работа водоканала как предприятия жизнеобеспечения всегда организована так, чтобы обеспечивать город чистой питьевой водой и водоотведением. Все плановые мероприятия производятся в полном объеме независимо от погодных условий. В настоящий момент компания готова к возникновению нештатных ситуаций», - отметил генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский.

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