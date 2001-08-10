В южных районах Сахалина ожидается сильная метель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром и днем 28 и 29 января в южных районах Сахалина (Поронайский, Макаровский, Томаринский, Долинский, Корсаковский, Анивский районы) и в городе Южно-Сахалинске ожидается сильный снег (7-19 мм), местами очень сильный снег (20 мм и более за 12 часов и менее), рассказали ТИА "Острова" в Агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ.

Также прогнозируется сильная метель видимостью 500 метров и менее, при средней скорости ветра 12 м/с и более, порывами 22-27 м/с.

Лавиноопасно.