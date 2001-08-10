В Сахалинской области действует запрет на привлечение иностранцев к отдельным видам деятельности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Агентство по труду и занятости населения напоминает, что в Сахалинской области установлен запрет на привлечение к отдельным видам работ иностранцев, трудящихся по патентам. Соответствующий указ вступил в силу 1 января 2025 года, рассказали ТИА "Острова" в агентстве.

Запрет касается 24 видов экономической деятельности, в том числе производства хлеба и хлебобулочных изделий, розничной торговли пищевыми продуктами, деятельности охранных служб, легкового такси и аренды легковых автомобилей с водителем, работы ресторанов и доставки продуктов питания, дошкольного и начального общего образования, пассажирских перевозок и других.

Запрет распространяется и на физических лиц. Им запрещено привлекать иностранных граждан к работам в сфере домашних хозяйств, в том числе по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления.

При приеме на работу иностранцев, работающих по патентам, нанимателю следует учитывать все зарегистрированные виды своей экономической деятельности. Запрет будет действовать даже в том случае, если иностранный гражданин занимается работой, на которую не распространяется запрет, но среди дополнительных видов деятельности компании есть запрещенные. Кроме того, если запрет на трудоустройство иностранных работников установлен для определённой группы видов деятельности, он автоматически распространяется на все её подгруппы.

Иностранный работник имеет право продолжать осуществлять трудовую деятельность до окончания срока действия его патента, если трудовой договор с ним был заключен до 1 января 2025 года. Это правило распространяется только на те виды деятельности, которые впервые были включены в перечень в 2025 году.

За несоблюдение запрета для юридических лиц предусмотрен штраф до 1 миллиона рублей за каждого иностранного гражданина либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

За разъяснениями по всем вопросам, связанным с трудоустройством иностранных граждан, можно обратиться к представителям регионального агентства по труду и занятости населения. Телефон для связи: 8 (4242) 67-25-44.