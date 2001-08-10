У дальневосточников стало больше возможностей для инвестиций

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 27 января брокер «ВТБ Мои Инвестиции» возобновил доступ к утренним торгам на Мосбирже. Они будут проводиться с 6:50 до 9:50 мск на рынке акций и с 8:50 до 10:00 мск на срочном рынке и рынке ОФЗ. На сайте Мосбиржи опубликован список доступных в утренние часы бумаг.

Ранее эксперты «ВТБ Мои Инвестиции» дали свои прогнозы на 2025 год. По их оценкам, рубль ослабнет на 5%, что поддержит акции экспортеров. Дивидендные выплаты российских компаний на горизонте 12 месяцев могут составить более 4,8 трлн рублей.