Тихоокеанское
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12:47, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине осваивают навыки стрельбы из подствольного гранатомёта "Костёр"

Военнослужащие на Сахалине осваивают навыки стрельбы из подствольного гранатомёта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине осваивают навыки стрельбы по живой силе условного противника из подствольного гранатомёта ГП-25 «Костёр», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе проведения занятий на специально подготовленной площадке полигона «Троицкий» военнослужащие выполняют боевые стрельбы 40-мм выстрелами с осколочной гранатой. Мотострелки поражают цели, имитирующие живую силу условного противника.

Стрельба из подствольного гранатомета ведётся как прямой, так и непрямой (навесной траекторией) наводкой. Максимальная дальность стрельбы составляет 400 метров, а минимальная порядка 200 метров.

Помимо этого, при присоединенном подствольном гранатомёте ГП-25 «Костёр» стрелок также может вести огонь боеприпасами 5,45-мм из самого автомата «Калашникова».

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