Аэровокзал "Южно-Сахалинск" провёл патриотическую акцию для пассажиров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В годовщину снятия блокады Ленинграда главная авиагавань региона запустила викторину на знание событий и героев, связанных с памятной датой. В этом году отмечается 81 год с момента освобождения северной столицы от натиска фашистской Германии. Вопросы по теме подготовили научные сотрудники музейно-мемориального комплекса «Победа», рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.
Историки включили в тест 20 заданий. С их помощью пассажиры проверили, насколько хорошо они помнят последовательность действий, названия географических объектов и операций, имена культурных деятелей, числовые показатели. Вопросы получились разноплановыми и позволили максимально углубиться в тему блокады.
На решение викторины отвели 20 минут. Чтобы пассажиры успели вдумчиво и без спешки прочитать её, сотрудники аэровокзала выдавали задания в зоне выходов на посадку. Ответы загрузили на онлайн-страницу. Всего воздушная гавань подготовила более 2 000 листовок. Этого достаточно для того, чтобы акция охватила 18 рейсов, которые 27 января обслуживаются в авиатерминале.
«Наша команда трепетно чтит память о событиях Великой Отечественной войны. Это одна из самых сложных страниц в истории страны и мы обязаны помнить её. Каждый день через воздушные ворота Южно-Сахалинска проходят тысячи пассажиров. Мы считаем важным не только предоставлять путешественникам услуги на высшем уровне, но и возможность просвещаться, открывать новое. Благодарим музей «Победа» за помощь в этом вопросе», - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
Акции в подобном формате проходят в аэровокзальном комплексе регулярно. Так, в начале января совместно с авиакомпанией «Аврора» и Южно-Сахалинским педагогическим колледжем сотрудники терминала подготовили викторину на знание истории авиации Дальнего Востока. В планах – разработать масштабное патриотическое мероприятие, посвящённое 80 годовщине Великой Победы.
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