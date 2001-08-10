Фонд "Защитники Отечества" приглашает к участию в конкурсе эскизов памятника героям СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фонд «Защитники Отечества» и Московский финансово-юридический университет (МФЮА) дали старт всероссийскому конкурсу эскизов памятника, посвященного героям специальной военной операции. Он проводится совместно с федеральным казначейством, министерством науки и высшего образования России, министерством просвещения России и федеральной службой по финансовому мониторингу, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе фонда.
В конкурсе могут принять участие не только профессиональные архитекторы, но и все заинтересованные люди, в том числе ветераны СВО и их близкие. Можно отправить индивидуальные и групповые работы. Их будут принимать до 28 февраля 2025 года. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по форме в личном кабинете на официальном сайте Федерального казначейства. Условия конкурса размещены там же.
Победителя и дипломантов определит комиссия, в состав которой войдут представители профессиональных союзов в области монументального и изобразительного искусства, а также организаторы конкурса. Итоги планируется подвести в марте 2025 года.
Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. С 1 июня 2023 года в филиалы фонда «Защитники Отечества» поступило более 2 млн запросов на оказание помощи, из которых свыше 91% уже решено.
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